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Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?

Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün ikinci maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek. Mücadele, saat 19.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Tess Olofsson yönetecek. Olofsson'un yardımcılıklarını Almira Spahic ve Monica Lokkeberg yapacak. Lovisa Johansson ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?

GALATASARAY KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU NE?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün ikinci maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek. Mücadele, saat 19.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Tess Olofsson yönetecek. Olofsson'un yardımcılıklarını Almira Spahic ve Monica Lokkeberg yapacak. Lovisa Johansson ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Lyon ekibine deplasmanda 3-0 mağlup olurken, Roma ilk maçında Alman ekibi Wolfsburg'u 1-0 yendi.

Üçüncü haftada ise Galatasaray - Wolfsburg ve Roma - Lyon müsabakaları 13 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak.

Canlı puan durumu:

Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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