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Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı?

Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı?
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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. maçına çıkıyor. Peki, Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı?

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında İtalya'nın Roma ekibini konuk ediyor. Peki, Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı?

GALATASARAY KADIN FUTBOL TAKIMI ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDAN ÇIKTI MI?

Galatasaray Petrol Ofisi - Roma mücadelesi, 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak..

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele Galatasaray YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı?

Henüz grupta 2. maçlar oynanıyor. 4. maç sonunda puan durumu netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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