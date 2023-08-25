Galatasaray kaçıncı torbada? Galatasaray 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimine kaçıncı torbadan girecek? Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı b hafta

2023-2024 Şampiyonlar Ligi sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbadan mücadele edeceği merak konusu oldu. Galatasaray, play-offlarda karşılaştığı Molde'yi turnuvanın dışına itmesi halinde 3. ya da 4. torbadan devler ligine katılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 31.08.2023 Perşembe günü 19.00'da UEFA.tv'den yapılacak.