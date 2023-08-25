Galatasaray kaçıncı torbada? Galatasaray 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimine kaçıncı torbadan girecek? Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı b hafta
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2023-2024 Şampiyonlar Ligi sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbadan mücadele edeceği merak konusu oldu. Galatasaray, play-offlarda karşılaştığı Molde'yi turnuvanın dışına itmesi halinde 3. ya da 4. torbadan devler ligine katılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 31.08.2023 Perşembe günü 19.00'da UEFA.tv'den yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı için artık nefesler tutulmuş durumda. Bu sezon da 32 takımın yer alacağı turnuva için temsilcimiz Galatasaray da grupları hedefliyor. Galatasaray 2023Şampiyonlar Ligi kura çekimine kaçıncı torbadan girecek? Galatasaray kaçıncı torbada?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi: 31.08.2023 Perşembe günü 19.00'da UEFA.tv'den yapılacak.
GALATASARAY KAÇINCI TORBADA?
Galatasaray, play-offlarda karşılaştığı Molde'yi turnuvanın dışına itmesi halinde 3. ya da 4. torbadan devler ligine katılacak.