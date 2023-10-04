Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Peki, Galatasaray kaçıncı oldu, gruptan çıktı mı?

Galatasaray kaçıncı oldu, gruptan çıktı mı?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford'da oynanan maçın kazananı sarı-kırmızılılar oldu. Galatasaray kaçıncı oldu, gruptan çıktı mı?

GALATASARAY KAÇINCI OLDU, GRUPTAN ÇIKTI MI?

17'de kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.

Maçın 23. dakikasında Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e kaldı.

68'de hızlı kontra atağa çıkan Hojlund topu 40 metre sürdü ve şık bir son vuruşla topu ağlara yolladı.

71'de sağ kanattan topu süren Barış Alper topu içeriye çevirdi ve ceza sahasında boş kalan Kerem Aktürkoğlu topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Durum 2-2 oldu.

76'da Casemiro, Mertens'e yaptığı müdahalenin ardından hem penaltı yaptırdı hem de ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Topun başına geçen Icardı, penaltıdan yararlanamadı.

82. dakikada Davinson Sanchez gelen topu uzaklaştırırken bir anda Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok şık bir bitirişle topu ağlara gönderdi. Galatasaray 3-2 öne geçti ve mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.

PUAN DURUMU