Galatasaray kaç puan alırsa üst tura çıkar? Şampiyonlar Ligi son 16 turu için kaç puan gerekiyor?

Avrupa futbolunun en prestijli arenası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta İngiliz devi Liverpool'u ağırlamaya hazırlanıyor. Kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, taraftarının desteğiyle tarihi bir galibiyetin peşinde; kırmızı-beyazlılar ise deplasmanda fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray- Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Liverpool maç kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? Galatasaray- Liverpool maçına dair tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Galatasaray, kendi sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Kritik karşılaşma 30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyle grupta yeni bir sayfa açmak isterken, İngiliz temsilcisi ise deplasmanda üç puanın peşinde olacak.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak maç, hafta içi olmasına rağmen yüksek seyirci ilgisiyle dikkat çekecek.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden de mücadele canlı olarak takip edilebilecek. Böylece taraftarlar hiçbir ek ücret ödemeden karşılaşmayı izleyebilecek.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Yaklaşık 52 bin taraftarın tribünleri doldurması ve atmosferin oldukça yüksek olması bekleniyor. Liverpool için zorlu bir deplasman olarak gösterilen RAMS Park, sarı-kırmızılı ekibin en önemli avantajlarından biri olacak.

GALATASARAY -LİVERPOOL MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde iki takımın geniş kadroları ve muhtemel 11'leri netleşmeye başladı. Sakatlık ve son antrenman gelişmelerine göre maç günü bazı isimlerde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

Galatasaray Kadrosu

Kaleci: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Enes Büyük

Defans: Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay

Orta Saha: Gabriel Sara, Leroy Sané, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Ege Araç, Furkan Koçak, Mario Lemina

Forvet: Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Çağrı Balta

Liverpool Kadrosu

Kaleci: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman

Savunma: Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Conor Bradley, Andy Robertson, Jeremie Frimpong

Orta Saha: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Trey Nyoni

Forvet: Alexander Isak, Mohamed Salah, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké, Rio Ngumoha, Jayden Danns