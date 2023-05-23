Şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray şimdiden Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacağını ve Şampiyonlar Ligi final sonucunu merak ediyor. Peki, Galatasaray kaç ön eleme oynar? 2023 Man. City, İnter ihtimalleri ne?

Galatasaray kaç ön eleme oynar ve 2023 Man. City, İnter ihtimalleri ne gibi konular son günlerde Galatasaray taraftarlarının merak konusu oldu. Peki, Galatasaray kaç ön eleme oynar? 2023 Man. City, İnter ihtimalleri ne?

GALATASARAY KAÇ ÖN ELEME OYNAR?

İnter eğer kendi liginde ilk 4'e girer veya Man City Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa bu durum Süper Lig şampiyonuna yarıyor.İnter bunu başarırsa Süper Lig şampiyonu 1 eleme az oynayacak, 2. Ön eleme turundan başlayacak.

1. Ön eleme turu 11-12 Temmuz'da oynanacak.

2. Ön eleme turu 25-26 Temmuz'da oynanacak.