Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Galatasaray kaç maçtır üst üste kazanıyor? Süper Lig üst üste maç kazanma rekoru kaç? Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? soruları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

Süper Lig'in başarılı takımlarından biri olan Galatasaray'ın kaç maçtır üst üste kazandığı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbol heyecanı devam ederken merak edilenler arasında yer alan Galatasaray kaç maçtır üst üste kazanıyor? Süper Lig üst üste maç kazanma rekoru kaç? Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY KAÇ MAÇTIR ÜST ÜSTE KAZANIYOR?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray takımı 7 maçtır yenilgiye uğramıyor. Son olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi de kazanarak 7 maçtır yenilmemezliğini koruyor.

GALATASARAY REKORLARI NE?

Sarı-kırmızılı ekip, 22 kezle ligde en çok şampiyonluk elde eden takım unvanını taşıyor.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.

Üst üste en çok şampiyon olan takım

Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını da elinde bulunduruyor.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

En farklı deplasman galibiyeti

Galatasaray, 64 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup etti.

Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasman mücadelesinde mağlup olmadı. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra rakip sahada maç kaybederek 40 maçlık serinin bitmesine engel olamadı.

25 maçlık iç saha galibiyet rekoru

Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunun 32. haftasında 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başladı ve şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilince, 25 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Gol rekoru

Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'da bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.

Bu arada, Galatasaray 17 oyuncusunun gol kralı olmasıyla bu alanda da rakiplerinin önünde yer aldı.

Kombine kart rekoru

Galatasaray, 2012-2013 sezonu başında kombine kart satışında Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Söz konusu sezonda 52 bin 223 kapasiteli stadı Türk Telekom'da oynayacağı maçlar için yaklaşık 45 bin kombine kart satışı yapan sarı-kırmızılı kulüp, bu anlamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Kötü rekoru

Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, "Üç büyükler" içinde bir sezonda en fazla yenilen takım unvanını Fenerbahçe'den devraldı.

Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunu geride bıraktı.