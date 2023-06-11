Galatasaray'ın kaç kere Türkiye Kupası kazandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Galatasaray kaç kez Türkiye Kupası aldı? Galatasaray'ın kaç Türkiye Kupası var?

GS'nin kaç Türkiye Kupası var? Galatasaray'ın kaç kere Türkiye Kupası kazandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Galatasaray kaç kez Türkiye Kupası aldı? Galatasaray'ın kaç Türkiye Kupası var? Detaylar...

GALATASARAY KAÇ KEZ TÜRKİYE KUPASI KAZANDI?

Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak en çok Türkiye Kupası kazanan takım Galatasaray'dır. Sarı-Kırmızılılar 5 kez ikinci 29 kez de yarı finalist olarak turnuvayı tamamlamışlardır. Galatasaray'ın 18 Türkiye Kupası şampiyonluğu yılları 1963, 1964, 1965, 1966, 1973, 1976, 1982, 1985, 1991, 1993, 1996, 1999, 2000, 2005, 2014, 2015, 2016, 2019 yıllarıdır.

KULÜPLERİN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUK SAYILARI