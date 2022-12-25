Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasını izlemek isteyen sporseverler tarafından Galatasaray - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - İstanbulspor maçı izleme linki var mı? Galatasaray - İstanbulspor hangi kanalda?

Galatasaray - İstanbulspor maçı izleme linki var mı? Sorusu da en çok araştırılanlar arasında. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Galatasaray - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - İstanbulspor maçı izleme linki var mı? Galatasaray - İstanbulspor hangi kanalda?

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, 25 Aralık Pazar günü saat 19:00'da İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak. Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı yayınlanacak. Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY İLK 11 KADROSU

Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

İSTANBULSPOR İLK 11 KADROSU

Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim