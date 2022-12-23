Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - İstanbulspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası Maçı hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray - İstanbulspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - İstanbulspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman?