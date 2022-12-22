Galatasaray- İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-İstanbulspor maçı saat kaçta?

2022 Katar Dünya kupasının ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15.haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakayı takip etmemek isteyen. Futbol severler Galatasaray- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Galatasaray- İstanbulspor maçına dair tüm merak edilenler....

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Dünya kupasının ardından Spor Toto Süper Ligde de heyecan devam ediyor. Ligin 15.haftasında Galatasaray sahasında ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'u konuk edecek. Futbol severler ise Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Süper ligin 15.Haftasında Okan Buruk yönetiminde Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılar Süper ligde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 27 puan ile ligde 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip İstanbulspor ise ligde çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Sarı siyahlı ekibi ligde topladığı 8 puanla 18.sırada yer alıyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 25 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor karşılaşması Bein Sport 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.