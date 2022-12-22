Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray- İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-İstanbulspor maçı saat kaçta?

Gündem Haberleri

Galatasaray- İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-İstanbulspor maçı saat kaçta?

2022 Katar Dünya kupasının ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15.haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakayı takip etmemek isteyen. Futbol severler Galatasaray- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Galatasaray- İstanbulspor maçına dair tüm merak edilenler....

Milli futbolcu, Aslan oluyor! Galatasaray, Acun Ilıcalı ile masaya oturduMilli futbolcu, Aslan oluyor! Galatasaray, Acun Ilıcalı ile masaya oturdu
Fatih Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü aldıFatih Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü aldı

Dünya kupasının ardından Spor Toto Süper Ligde de heyecan devam ediyor. Ligin 15.haftasında Galatasaray sahasında ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'u konuk edecek. Futbol severler ise Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Süper ligin 15.Haftasında Okan Buruk yönetiminde Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılar Süper ligde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 27 puan ile ligde 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip İstanbulspor ise ligde çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Sarı siyahlı ekibi ligde topladığı 8 puanla 18.sırada yer alıyor.

Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.

Karşılaşma 25 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray - İstanbulspor karşılaşması Bein Sport 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

İstanbulspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title