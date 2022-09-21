Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-İstanbulspor maçı saat kaçta? Galatasaray-İstanbulspor nerede?

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GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-İstanbulspor arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF stadyumunda oynanacak mücadele 24 Eylül 2022 Cumartesi günü D Smart 77. kanal olan Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-İstanbulspor arasındaki mücadele 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.



