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Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle Galatasaray ile Adana Demirspor ile maç yapacağı duyurulmuştu. Ancak iddiaya göre Galatasaray İstanbulspor ile maç yapacak. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman?

Galatasaray ile Adana Demirspor, geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak olan yardım mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Ancak maçın iptal olduğu ve İstanbulsor ile ma yapılacağı iddia edildi. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman?

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında yapılacak maçın iptal olduğu bu maçın yerine Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile maç yapılacağı ileri sürüldü.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbulspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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