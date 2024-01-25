Galatasaray - İstanbulspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - İstanbulspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 1-0'lık İstanbulspor üstünlüğü ile devam ediyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray - İstanbulspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray - İstanbulspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - İstanbulspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - İstanbulspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - İstanbulspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.