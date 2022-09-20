Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman? Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda? Transfer dönemine İcardi, Mata, Mertens, Seferoviç gibi transferlerle damga vuran aslan, milli arayı da iyi değerlendirmek istiyor. Bu kapsamda milli arada bir dizi hazırlık maçı yapmaya hazırlanan Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaşacak: Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman? GS İstanbulspor maçı ne zaman? GS hazırlık maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 deviren Galatasaray, milli arayı da boş geçmek istemiyor. Milli aranın ardından ligde lider durumda bulunan Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Aslan, milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray-İstanbulspor mücadelesine ilgi gösteren sporseverler konuya ilişkin en çok Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman? GS İstanbulspor maçı ne zaman? GS hazırlık maçı hangi kanalda? soruları araştırılmakta. İşte detaylar;

GALATASARAY İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Eylül Cumartesi günü NEF Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın GS TV'den naklen yayınlanması bekleniyor.

İCARDİ OYNUYOR MU?

Galatasaray taraftarının büyük beklentiler içerisinde olduğu İcardi ve Mata'nın İstanbulspor maçında forma giyip, giymeyeceği merak ediliyor. İki yıldız isme de İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçında Okan Buruk tarafından görev verilmesi bekleniyor.