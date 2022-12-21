Galatasaray - İstanbulspor maçı hakemi kim? Galatasaray - İstanbulspor maçını kim yönetecek?

Süper Lig 15. hafta maçı olan Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi merak ediliyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig son hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçın hakemi ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı hakemi kim? Galatasaray - İstanbulspor maçını kim yönetecek?