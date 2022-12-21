Galatasaray - İstanbulspor maçı hakemi kim? Galatasaray - İstanbulspor maçını kim yönetecek?
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Süper Lig 15. hafta maçı olan Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi merak ediliyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig son hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçın hakemi ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı hakemi kim? Galatasaray - İstanbulspor maçını kim yönetecek?
Galatasarayile İstanbulspor Süper Lig'de 15. haftada mücadele edecek. Süper Lig'e verilen aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig'de kupa heyecanı son hızla devam edecek. Merak edilenler arasında ise Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi yer alıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı hakemi kim? Galatasaray - İstanbulspor maçını kim yönetecek?
Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.
Karşılaşma 24 Aralık günü saat 19.00'da oynanacak.
Galatasaray - İstanbulspor karşılaşması Bein Sport 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.