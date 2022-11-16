Galatasaray- İstanbulspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı? GS maç biletleri satışta mı?

Süper Lig'de 15. haftada Galatasaray ile İstanbulspor karşılaşacak. Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilmesinin ardından futbolseverler Galatasaray- İstanbulspor maçını bekliyor. 25 Aralık günü oynanacak olan Süper Lig maçını bekleyen taraftarlar Galatasaray- İstanbulspor maç biletlerini de merak ediyor. Arama motorlarında Galatasaray- İstanbulspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı? GS maç biletleri satışta mı? sorusu aratılıyor.