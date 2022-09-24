Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Galatasaray - İstanbulspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan mücadele 2-1 ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Galatasaray - İstanbulspor maç özeti! Galatasaray - İstanbulspor maç özeti izle (VİDEO) GS maç özeti!

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Spor Toto Süper Lig'de takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ederken lige verilen 1 haftalık arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, İstanbulspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla Galatasaray kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray-İstanbulspor maç özeti! Galatasaray-İstanbulspor maç özeti izle (VİDEO) GS maç özeti

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!