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Galatasaray- İstanbulspor maç bileti ne kadar? Galatasaray-İstanbulspor maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Bilet devri nasıl yapılır?

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Galatasaray- İstanbulspor maç bileti ne kadar? Galatasaray-İstanbulspor maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Bilet devri nasıl yapılır?

Galatasaray- İstanbulspor maç bileti ne kadar? Transfer sezonuna damga vuran Galatasaray'ın evinde İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın biletleri sporseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Galatasaray- İstanbulspor maç bileti ne kadar? Galatasaray-İstanbulspor maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır?

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Transfer dönemine Mertens, Mata, Icardi, Torreira gibi isimleri takıma kazandıran Galatasaray'ın evinde oynayacağı İstanbulspor mücadelesine taraftarın ilgili çok büyük. Birçok Galatasaraylı futbolsever internetten İstanbulspor maçı biletleri ile ilgili araştırma yapmakta. Konuya ilişkin internette en çok merak edilen sorular ise Galatasaray- İstanbulspor maç bileti ne kadar? Galatasaray-İstanbulspor maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır? oldu. Galatasaray - İstanbulspor biletleri satışa çıktı! Bilet devri ve bilet satın almak için detaylar haberimizde.

Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak olan hazırlık mücadelesi biletleri 20 Eylül Salı günü saat 19.05'den itibaren passo.com.tr adresi ve Aslanlıyol bilet satış gişelerinden, passolig kartı sahibi veya passo.com.tr üyeliği olan tüm taraftarlarımız satın alabileceklerdir.

Galatasaray- İstanbulspor maç bileti ne kadar? Galatasaray-İstanbulspor maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır

Galatasaray, İstanbulspor biletleri fiyatları;

1. Kategori - ₺700,00

2. Kategori - ₺600,00

3. Kategori - ₺500,00

4. Kategori - ₺500,00

5. Kategori - ₺350,00

6. Kategori - ₺200,00

7. Kategori - ₺150,00

8. Kategori - ₺100,00

9. Kategori - ₺75,00

10. Kategori - ₺50,00

11. Kategori - ₺40,00

Galatasaray- İstanbulspor maç bileti ne kadar? Galatasaray-İstanbulspor maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

• Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.

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