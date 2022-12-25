Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var?
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Galatasaray - İstanbulspor maçına dair merak edilenler arasında Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 kadrosu yer alıyor. Maçın başlamasına yakın futbol severler ilk 11 kadrosunu merak etti. Peki, Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var?
Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'i belli oldu. Futbol severler, Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var? merak etti. Bu haberimizde merak eden kullanıcılarımız için Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 belli oldu mu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var?
Galatasaray - İstanbulspor maçında yer alacak olan ilk 11 kadrosu aşağıda yer almaktadır. Ayrıca Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasında Muslera'nın neden yer almadığı merak edilirken,Sarı-kırmızılılarda Kaptan Fernando Muslera'nın sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Buna göre; sarı kart cezası nedeniyle Muslera Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasında yer almadı.
Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis
Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim