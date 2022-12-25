Galatasaray - İstanbulspor maçına dair merak edilenler arasında Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 kadrosu yer alıyor. Maçın başlamasına yakın futbol severler ilk 11 kadrosunu merak etti. Peki, Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var?

Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'i belli oldu. Futbol severler, Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var? merak etti. Bu haberimizde merak eden kullanıcılarımız için Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 belli oldu mu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Galatasaray - İstanbulspor ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var?

GALATASARAY - İSTANBULSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray - İstanbulspor maçında yer alacak olan ilk 11 kadrosu aşağıda yer almaktadır. Ayrıca Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasında Muslera'nın neden yer almadığı merak edilirken,Sarı-kırmızılılarda Kaptan Fernando Muslera'nın sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Buna göre; sarı kart cezası nedeniyle Muslera Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasında yer almadı.

GALATASARAY İLK 11 KADROSU

Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

İSTANBULSPOR İLK 11 KADROSU

Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim