Süper Lig 15. hafta maçı olan Galatasaray - İstanbulspor maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu gündemde yer alıyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig son hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçı stattan takip etmek isteyen futbolseverler ise Galatasaray İstanbulspor biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı? sorularına yanıt arıyor.

Galatasaray ile İstanbulspor Süper Lig'de 15. haftada mücadele edecek. Süper Lig'e verilen aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig'de kupa heyecanı son hızla devam edecek. Merak edilenler arasında ise Galatasaray İstanbulspor biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı? soruları yer alıyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Süper Lig'de 15. haftada oynanacak olan Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı. Tahmini olarak maçtan 1-2 gün önce satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 24 Aralık günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor karşılaşması Bein Sport 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.