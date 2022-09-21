Galatasaray İstanbulspor bilet al! Galatasaray İstanbulspor Passo bilet devretme ve bilet satın alma işlemleri nasıl yapılır?

Galatasaray İstanbulspor bilet al! Transfer dönemine damga vuran Galatasaray taraftarının evinde çıkacağı mücadeleye ilgilisi büyük. Evinde İstanbulspor'u ağırlayacak sarı kırmızılı ekibin maçıyla ilgili futbolseverler internette yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor bilet al! Galatasaray İstanbulspor bilet devretme ve bilet satın alma işlemleri nasıl yapılır?

Transfer dönemine Mertens, Mata, Icardi, Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızlar ile damga vuran Aslan'ın, İstanbulspor ile evinde yapacağı mücadeleye sarı kırmızılı taraftarın ilgisi büyük. Galatasaray - İstanbulspor maçına bilet almak isteyen futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Galatasaray İstanbulspor bilet al! Galatasaray İstanbulspor bilet devretme ve bilet satın alma işlemleri nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. İşte detaylar

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN ÇIKAR?

Galatasaray ile İstanbulspor arasında 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan hazırlık maçı biletleri 20 Eylül Salı günü saat 19.05'den itibaren passo.com.tr adresi ve Aslanlıyol bilet satış gişelerinden, passolig kartı sahibi veya passo.com.tr üyeliği olan tüm taraftarlar satın alabileceklerdir.

GALATASARAY İSTANBULSPOR PASSO BİLET NASIL DEVREDİLİR?

Biletinizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

passo.com.tr sitesinden bilet almak için;

• Maç biletinizi almak için www.passo.com.tr sitesine girin.

• www.passo.com.tr sitesinde "üye ol"a tıklayarak bir defaya mahsus üyeliğinizi oluşturunuz. Bunun için www.passolig.com.tr sayfasında kart almak için kullandığınız TC kimlik numaranızı ve cep telefonu numaranızı kullanınız.

• Üyeliğinizi oluşturdunuz. Artık istediğiniz maçın biletini www.passo.com.tr'deki yönlendirmeleri takip ederek kolaylıkla alabilirsiniz.

• Passo Mobil Uygulaması'ndan Bilet Almak için;

• Passo Mobil Uygulaması'nı Apple Store ya da Google Play'den telefonunuza indirin.

• Passo üyeliğinizi oluşturun ya da www.passo.com.tr için oluşturduğunuz üyelik bilgileriniz ile uygulamaya giriş yapın.

• Artık maç biletinizi alabilirsiniz.