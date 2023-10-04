Performansıyla göz dolduran Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'na çağrıldı
Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. 30 yaşındaki futbolcu, Fas'ın Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Ziyech, Galatasaray'da gösterdiği performansla Fas Milli Takımı'nın dikkatini çekmeyi başardı.
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın yeni yıldızlarından Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
ADAY KADROYA EKLENDİ
Sarı-kırmızılı takımda kısa sürede büyük beğeni alan 30 yaşındaki futbolcu, Fas'ın Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.
İşte o kadro;
Kaynak: Haberler.com / Futbol