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Performansıyla göz dolduran Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'na çağrıldı

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Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. 30 yaşındaki futbolcu, Fas'ın Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Ziyech, Galatasaray'da gösterdiği performansla Fas Milli Takımı'nın dikkatini çekmeyi başardı.

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın yeni yıldızlarından Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'na çağrıldı

ADAY KADROYA EKLENDİ

Sarı-kırmızılı takımda kısa sürede büyük beğeni alan 30 yaşındaki futbolcu, Fas'ın Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

İşte o kadro;

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'na çağrıldı

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Hakim Ziyech Galatasaray Fas Futbol Spor Haberler

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