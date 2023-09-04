Galatasaray'ın yeni transferi Ndombele, İstanbul'a geldi

Son şampiyon Galatasaray'ın Tottenham'la ger konuda anlaşmaya vardığı yeni transferi Tanguy Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

İSTANBUL'A GELDİ

Paris'ten özel uçakla gelen Fransız futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaparken, karşılamaya az sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar da geldi. Başarılı oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Tanguy Ndombele, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

NDOMBELE KİMDİR?

Ndombele, sarı-kırmızılılar için İstanbul'a geldi. Fransız orta sahanın piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Ndombele geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de 40 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynarken, 5 sarı kart gördü.