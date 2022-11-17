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Galatasaray'ın yayın geliri ne kadar? Galatasaray'ın yayınlardan ne kadar kazanıyor?

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Galatasaray'ın yayın geliri ne kadar? Galatasaray'ın yayınlardan ne kadar kazanıyor?

Galatasaray'ın 14 hafta sonunda yayın gelirlerinden elde ettiği kazançlar birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Galatasaray'ın yayın geliri ne kadar? Sorusu araştırılıyor. Peki, Galatasaray'ın yayın geliri ne kadar? Galatasaray'ın yayınlardan ne kadar kazanıyor?

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Sezon başından beri zirvede yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı çıkışla birlikte zirvedeki yerini Galatasaray'a kaptırdı. Bu nedenle duyulan haberlerin ardından Galatasaray'ın yayın geliri ne kadar? Sorusu ve Galatasaray'ın yayınlardan ne kadar kazanıyor? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Galatasaray'ın yayın geliri ne kadar? Galatasaray'ın yayınlardan ne kadar kazanıyor?

GALATASARAY'IN YAYIN GELİRİ NE KADAR?

Galatasaray'ın yayıncı kuruluşlardan 14 haftanın sonunda aldığı rakam 118 milyon 186 bin TL olarak biliniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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