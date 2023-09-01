Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için gereken oyuncu listesini bildirmesi gereken son tarih merak konusu oldu. Bu tarih, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını ve takım kadrosunu doğrudan etkileyecek önemli bir detay. Avrupa'da transfer dönemi bugün sona eriyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA şampiyonlar lİgi listesi bildirimi için son tarih ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesi son tarihi ne zaman? Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için gereken oyuncu listesini bildirmesi gereken son tarih merak konusu oldu. Bu tarih, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını ve takım kadrosunu doğrudan etkileyecek önemli bir detay. Avrupa'da transfer dönemi bugün sona eriyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi listesi bildirimi için son tarih ne zaman? Detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİM LİSTESİ SON TARİH NE ZAMAN?

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların 4 Eylül'de Orta Avrupa Saati baz alınarak 24.00'a kadar kadrolarını açıklamaları gerekiyor.

AVRUPA'DA TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Dünyanın her tarafından takip edilen, dünyaca ünlü futbolcuların oynadığı Bundesliga, Premier League, Seria A, Ligue 1 ve La Liga için transfer dönemi bugün sona eriyor. 1 Eylül 2023 Avrupa'da transfer döneminin son günü. Takımlar son transferler için saatler sayıyor. Türkiye'de ise transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.