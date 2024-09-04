Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı?
Transfer döneminin son günlerinde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray, Avrupa arenasında yeni hedeflerine ulaşmak için iddialı bir kadro oluşturuyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu belirleyerek UEFA'ya bildirmeye hazırlanıyor. Son transferlerle güçlenen sarı-kırmızılı ekip, Tottenham, Ajax, PAOK gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı?
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NE KADRO BİLDİRMESİNE KAÇ SAAT KALDI?
UEFA'nın takımlara kadrolarını bildirmeleri için verdiği süre 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'de sona erecek.
Türkiye'de yaz transfer sezonu 13 Eylül'de tamamlanacak. UEFA kadro bildirimi tamamlandıktan sonra yapılan transferler Avrupa kupaları maçlarında süre alamayacak.
Oyuncular, kış transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer döneminde UEFA'ya yeni bildirilecek listelerde yer alabilecek.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine 7 saat kaldı.