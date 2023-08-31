Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler oldu, grupta kimler var? GS'nin Şampiyonlar Ligi grubu rakipleri kimler, grupta kimler var?

Galatasaray'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi grubu rakipleri belli oluyor. Galatasaray'ın bu akşam çekilecek olan kura çekimi sonuçlarına göre hangi grupta yer alacağı ve hangi takımlarla rakip olacağı belli olacak. Peki, Galatasaray ŞL rakipleri kimler oldu, grupta kimler var? GS Şampiyonlar Ligi grubu rakipleri kimler, grupta kimler var?

Galatasaray ŞL grup rakipleri kimler? Galatasaray'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi grubu rakipleri belli oluyor. Galatasaray'ın bu akşam çekilecek olan kura çekimi sonuçlarına göre hangi grupta yer alacağı ve hangi takımlarla rakip olacağı belli olacak. Peki, Galatasaray'ın ŞL rakipleri kimler oldu, grupta kimler var? GS'nin Şampiyonlar Ligi grubu rakipleri kimler, grupta kimler var? Detaylar...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLAR OLDU?

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray'ın rakipleri de bu akşam belli olacak.

İLK MAÇLAR 19/20 EYLÜL'DE

Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:

1.Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2.Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens