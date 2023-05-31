Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kiminle eşleşecek?
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Inter'in İtalya Serie A'yı 4. bitirmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Temsilcimizin ön elemedeki rakiplerinden bazıları belli oldu. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kiminle eşleşecek?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli mi? merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. 1. ön elemeden gelecek 15 takımdan biriyle eşleşecek temsilcimizin rakiplerinin büyük kısmı netleşti. Arama motorlarında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kiminle eşleşecek? soruları aratılıyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ BELLİ Mİ?
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. 1. ön elemeden gelecek 15 takımdan biriyle eşleşecek temsilcimizin rakiplerinin büyük kısmı netleşti. Muhtemel rakiplerimiz arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. öne elemeden katılacak Galatasaray, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan biriyle rakip olacak. Temsilcimizin muhtemel rakiplerinden 12 tanesi belli oldu.
HAGI VE RIERA RAKİP OLABİLİR
Süper Lig şampiyonu Galatasaray sezonu 25-26 Temmuz'da atacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanza ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.
Muhtemel rakiplerden bazıları şöyle:
Maccabi Haifa - İsrail
Hacken - İsveç
Karabağ - Azerbaycan
Ferencvaros - Macaristan
Rakow Czestochowa - Polonya
Astana - Kazakistan
Slovan Bratislava - Slovakya
BATE Borisov - Belarus
Sheriff - Moldova
Zalgiris - Litvanya
Farul Constanza - Romanya
Olimpija - Slovenya
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023