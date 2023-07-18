Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? GS rakibi belli oldu mu, 2. ön eleme rakibi kim?

Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? GS rakibi belli oldu mu, 2. ön eleme rakibi kim? Detaylar...

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris oldu.

GALATASARAY'IN 2. ÖN ELEME RAKİBİ BELLİ OLDU

Süper Lig devi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu. 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Litvanya ekibi Zalgiris, Galatasaray'ın rakibi oldu.

Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh, 83. dakikada Radic(k.k) kaydetti. Struga'nın golü 76. dakikada penaltıdan Ibraimi'den geldi.

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı ikinci ön eleme ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 2 Ağustos'ta yapılacak.