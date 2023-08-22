Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile oynayacağı maçın tarihi merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'daki mücadelesinde tarih ve saat bilgisi netlik kazandı. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile oynayacağı maçın tarihi merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'daki mücadelesinde tarih ve saat bilgisi netlik kazandı. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? Detaylar...

GALATASARAY'IN PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın play-off turu maçları 23 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00 'da başlayacak. Rövanş maçı ise 29 Ağustos Salı günü oynanacak.

GALATASARAY MOLDE'Yİ ELERSE GRUPLARA KALACAK MI 2023?

Galatasaray Molde'yi elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaktır. Yani temsilcimiz Galatasaray eğer Molde'yi geçerse direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaktır, başka bir ön eleme turu veya playoff turu oynamayacaktır.