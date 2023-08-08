Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hangi kanalda yayınlanacağı, yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı hangi kanalda? Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hangi kanalda yayınlanacağı, yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda? Detaylar...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat 22.00'da başlayacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı bu akşam saat 10'da oynanacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı Ljubljana'da, Stozice Stadyumu'nda oynanacak.

ZAHA, KEREM VE ZANIOLO YOK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir'in Olimipija Ljubljana maçının kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi. Icardi ise kafilede kendine yer buldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Léo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cédric Bakambu, Berk Balaban.

İlk 11'ler henüz açıklanmadı.