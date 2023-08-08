Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda?
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Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hangi kanalda yayınlanacağı, yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı hangi kanalda? Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hangi kanalda yayınlanacağı, yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda? Detaylar...
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecek.
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat 22.00'da başlayacak.
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı bu akşam saat 10'da oynanacak.
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı Ljubljana'da, Stozice Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir'in Olimipija Ljubljana maçının kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi. Icardi ise kafilede kendine yer buldu.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:
Fernando Muslera, Léo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cédric Bakambu, Berk Balaban.
İlk 11'ler henüz açıklanmadı.