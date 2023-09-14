Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem! Takımın yıldızı kadro dışı bırakıldı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Manchester United, Jadon Sancho'nun disiplinsiz davranışları nedeniyle geçici olarak kadro dışı bıraktı.

TAKIMDAN AYRI ANTRENMAN YAPACAK

İngiliz devinden yapılan açıklamada, takımın yıldız oyuncularından Jadon Sancho'nun disiplin sorununun çözülene kadar takımdan ayrı bireysel antrenman yapacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

İngiliz yıldız, Arsenal'e kaybedilen maçın ardından Erik ten Hag ile tartışma yaşamıştı. Ten Hag oyuncunun antrenmandaki performansının kötü olduğunu gerekçe göstererek onu kadro dışı bırakmış, oyuncu ise bunun doğru olmadığını ve kendisinin günah keçisi ilan edildiğini açıklamıştı.