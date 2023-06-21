Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi!

FK Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin sonucunda temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rakibi olacak. Kura çekimi sonucu belli olan rakibiyle mücadele edecek olan Galatasaray'ın ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda olacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi!