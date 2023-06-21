Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi!
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FK Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin sonucunda temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rakibi olacak. Kura çekimi sonucu belli olan rakibiyle mücadele edecek olan Galatasaray'ın ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda olacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi!
Devler Ligi'nde ilk kuralar çekildi. FK Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibi temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rakibi olacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi!
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİBİ KİM?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme kuraları çekildi. Devler Ligi'ne bu aşamadan katılan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, Zalgiris Vilnius (Litvanya)-FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de kura çekiminde belirlenecek. 3 temsilcimizin rakiplerinin belli olacağı kura saat 14.00'te başlayacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Galatasaray, ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanş maçını 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.