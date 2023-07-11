Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak?

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak? Detaylar...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak.

Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak.

Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.