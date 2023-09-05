3 isim yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu duyurdu. Yeni transferler Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez kadroda yer alırken, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois ve Halil Dervişoğlu listeye dahil edilmedi.