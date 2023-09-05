3 isim yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu duyurdu. Yeni transferler Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez kadroda yer alırken, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois ve Halil Dervişoğlu listeye dahil edilmedi.
4 yıl aradan sonra ülkemizi Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsil edecek olan Galalatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
3 İSİM LİSTEDE YOK
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almazken yeni transferler Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez kadroda dahil edildi.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu;
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