Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçının tarihi merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında mücadele edecek. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı ne zaman? GS ilk Şampiyonlar Ligi grup maçını ne zaman, hangi tarihte, kiminle oynayacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçının tarihi merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında mücadele edecek. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı ne zaman? GS ilk Şampiyonlar Ligi grup maçını ne zaman, hangi tarihte, kiminle oynayacak? Detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASI İLK MAÇINI NE ZAMAN OYNAYACAK?

4 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Monaco'da çekilen kurada temsilcimiz A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.

2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecektir. Bu aşamada 6'sı play-off'tan gelmek üzere 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecektir. Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecektir.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle;

A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray

B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV,

C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad

E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United

G Grubu: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp

Grup maç tarihleri 1. Maç Günü: 19-20 Eylül 2023

2. Maç Günü: 3-4 Ekim 2023

3. Maç Günü: 24-25 Ekim 2023

4. Maç Günü: 7-8 Kasım 2023

5. Maç Günü: 28-29 Kasım 2023

6. Maç Günü: 12-13 Aralık 2023

FORMAT NASIL OLACAK?

Her takım çift devreli lig usulü ile grubunda 6 maç yapacaktır. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme aşaması Son 16 turu, üçüncü bitirenler 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecektir.

Puan Eşitliği

Normal futbol puan sistemi (galibiyet 3, beraberlik 1, mağlubiyet 0) uygulanır. İki veya daha fazla takımın puan eşitliğinde ise sırasıyla: