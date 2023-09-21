Galatasaray'ın rakiplerinden düello! 7 gollü maçın kazananı Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Alman devi Bayern Münih, Manchester United'ı 4-3 mağlup etti. Mücadelede Bayern Münih'in gollerini Leroy Sane, Serge Gnabry, Harry Kane ve Mathys Tel atarken, Manchester United'ın gollerini ise Rasmus Höjlund ve Casemiro kaydetti. Bu sonucun ardından Bayern Münih, A Grubu'nda ilk haftayı lider tamamladı. İlk hafta puan alamayan Manchester United, bir sonraki hafta Galatasaray'ı ağırlayacak.