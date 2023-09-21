Galatasaray'ın rakiplerinden düello! 7 gollü maçın kazananı Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Alman devi Bayern Münih, Manchester United'ı 4-3 mağlup etti. Mücadelede Bayern Münih'in gollerini Leroy Sane, Serge Gnabry, Harry Kane ve Mathys Tel atarken, Manchester United'ın gollerini ise Rasmus Höjlund ve Casemiro kaydetti. Bu sonucun ardından Bayern Münih, A Grubu'nda ilk haftayı lider tamamladı. İlk hafta puan alamayan Manchester United, bir sonraki hafta Galatasaray'ı ağırlayacak.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, İngiliz devi Manchester United'ı 4-3 yendi.
Alman devinin gollerini 28. dakikada Leroy Sane, 32. dakikada Serge Gnabry, 53. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 90+2. dakikada Mathys Tel kaydetti.
Manchester United'ın gollerini 49. dakikada Rasmus Höjlund, 88 ve 90+5. dakikada Casemiro'dan geldi. İngiliz ekibinde milli kalecimiz Altay Bayındır karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.
Sahasında 3 puanı alan Bayern Münih, A Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı. Manchester United ise ilk hafta puan alamadı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Bayern Münih, Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United, Galatasaray'ı ağırlayacak.