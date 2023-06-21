Şampiyonlar Ligi'nin 2. ön eleme kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi, Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de kura çekiminde belirlenecek. Galatasaray'ın ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda olacak. Peki, Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu mu?

Devler Ligi'nde ilk kuralar çekildi. Böylece temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rakibi belli oldu ve Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? sorusu da yanıt buldu. Peki, Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu mu?

GALATASARAY'IN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme kuraları çekildi. Devler Ligi'ne bu aşamadan katılan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, Zalgiris Vilnius (Litvanya)-FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de kura çekiminde belirlenecek. 3 temsilcimizin rakiplerinin belli olacağı kura saat 14.00'te başlayacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Galatasaray, ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanş maçını 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.