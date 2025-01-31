UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

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Galatasaray'ın rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray hangi takımla eşleşti?

Galatasaray'ın rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray hangi takımla eşleşti?
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UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını 14. sırada tamamlayarak doğrudan play-off turuna katılmaya hak kazandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray hangi takımla eşleşti? İşte detaylar!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın güçlü temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim?, Galatasaray hangi takımla eşleşti? ve Play-off maçları ne zaman oynanacak? sorularını araştırıyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray hangi takımlarla eşleşti?

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar oldu.

Galatasaray'ın rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray hangi takımla eşleşti?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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