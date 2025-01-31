Galatasaray'ın rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray hangi takımla eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın güçlü temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim?, Galatasaray hangi takımla eşleşti? ve Play-off maçları ne zaman oynanacak? sorularını araştırıyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu, hangi takım? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray hangi takımlarla eşleşti?

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar oldu.