Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken Galatasaray'ın maçı bugün mü? Galatasaray maçı hafta içi mi, hafta sonu mu, araştırılan soruları yer aldı.

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Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? sorusu araştırılıyor. Süper Lig'de 33. haftada oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasın az zaman kala futbolseverler Galatasaray - Başakşehir maçının detaylarını merak etti. Galatasaray'ın maçı bugün mü? Galatasaray maçı hafta içi mi, hafta sonu mu?

GALATASARAY'IN MAÇI BUGÜN MÜ?

Galatasaray - Başakşehir karşılaşması 8 Mayıs günü saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY -BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 33' üncü haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.