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Galatasaray'ın lig maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı yarın mı, saat kaçta? GS maçı bugün mü yarın mı?

Galatasaray'ın lig maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı yarın mı, saat kaçta? GS maçı bugün mü yarın mı?

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Süper Lig'de zirve yarışında önemli maçlardan olan İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Futbol severler İstanbulspor - Galatasaray maçı hakkında, Galatasaray'ın lig maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı yarın mı, saat kaçta? GS maçı bugün mü yarın mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Peki, Galatasaray'ın lig maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı yarın mı, saat kaçta? GS maçı bugün mü yarın mı? İşte bilgiler...

Galatasaray'ın en yakın lig maçı 16 Mayıs Salı 2023 tarihinde yani yarın saat 20:00 'da başlayacak. Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçı 16 Mayıs Salı günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

İstanbulspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçın hakemleri henüz belli olmadı.

Maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbulspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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