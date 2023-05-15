Süper Lig'de zirve yarışında önemli maçlardan olan İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Futbol severler İstanbulspor - Galatasaray maçı hakkında, Galatasaray'ın lig maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı yarın mı, saat kaçta? GS maçı bugün mü yarın mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Peki, Galatasaray'ın lig maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı yarın mı, saat kaçta? GS maçı bugün mü yarın mı? İşte bilgiler...

GALATASARAY'IN EN YAKIN LİG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın en yakın lig maçı 16 Mayıs Salı 2023 tarihinde yani yarın saat 20:00 'da başlayacak. Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Galatasaray maçı 16 Mayıs Salı günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMLERDİR?

Maçın hakemleri henüz belli olmadı.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.