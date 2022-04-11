Galatasaray'ın kazandığı kupalar! Galatasaray'ın kaç kupası var ?

Galatasaray, Liginde en fazla kupa kaldıran, Avrupa'da kupa kazanan Türk takımıdır. 4 yıldıza ilk ulaşan takımdır. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi bir çok şampiyonluk yaşayan Galatasaray'ın kazandığı kupalar hangi kupalardır? Galatasaray'ın 117 yıllık tarihinde kaç tane kupa kazandı? detaylar haberimizde

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI KUPALAR, KAÇ KUPASI VAR?

Türkiye Süper Lig kupaları: 1961-62, 1962-63, 1968-69, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1986-87, 1987-88, 1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19

Türkiye Kupası: 1963, 1964, 1965, 1966, 1973, 1976, 1982, 1985, 1991, 1993, 1996, 1999, 2000, 2005, 2014, 2015, 2016, 2019

Süper Kupa: 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019

UEFA Kupası: 1999-2000



UEFA Süper Kupa: 2000

Milli Küme: 1939

Başbakanlık Kupası: 1975, 1979, 1986, 1990, 1995

50. Yıl Kupası: 1973

İstanbul Ligi: 1925, 1926, 1927, 1929, 1931, 1949

İstanbul Futbol Ligi: 1909, 1910, 1911

Cuma Ligi: 1916, 1922

İstanbul Profesyonel Ligi: 1955, 1956, 1958

Galatasaray Toplam 75 kupa kazanmıştır.

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