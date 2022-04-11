Galatasaray'ın kazandığı kupalar! Galatasaray'ın kaç kupası var ?
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Türk takımı Galatasaray'ın 117 yıllık tarihinde bir çok kupalar kazanmıştır. Galatasaray'ın kazandığı kupalar! Galatasaray'ın kaç kupası var ?
Galatasaray, Liginde en fazla kupa kaldıran, Avrupa'da kupa kazanan Türk takımıdır. 4 yıldıza ilk ulaşan takımdır. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi bir çok şampiyonluk yaşayan Galatasaray'ın kazandığı kupalar hangi kupalardır? Galatasaray'ın 117 yıllık tarihinde kaç tane kupa kazandı? detaylar haberimizde
GALATASARAY'IN KAZANDIĞI KUPALAR, KAÇ KUPASI VAR?
Türkiye Süper Lig kupaları: 1961-62, 1962-63, 1968-69, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1986-87, 1987-88, 1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19
Türkiye Kupası: 1963, 1964, 1965, 1966, 1973, 1976, 1982, 1985, 1991, 1993, 1996, 1999, 2000, 2005, 2014, 2015, 2016, 2019
Süper Kupa: 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019
UEFA Kupası: 1999-2000
UEFA Süper Kupa: 2000
Milli Küme: 1939
Başbakanlık Kupası: 1975, 1979, 1986, 1990, 1995
50. Yıl Kupası: 1973
İstanbul Ligi: 1925, 1926, 1927, 1929, 1931, 1949
İstanbul Futbol Ligi: 1909, 1910, 1911
Cuma Ligi: 1916, 1922
İstanbul Profesyonel Ligi: 1955, 1956, 1958
Galatasaray Toplam 75 kupa kazanmıştır.