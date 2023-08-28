Galatasaray'ın kadro değeri 2023! Galatasaray kadro değeri ne kadar, kaç milyon euro?

Galatasaray kadro değeri son transferlerin ardından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Galatasaray'ın kadro değeri hakkında Galatasaray kadro değeri ne kadar, kaç milyon euro merak ediliyor. Peki Galatasaray'ın güncel kadro değeri 2023 yılında ne kadar? GS kadro değeri 2023 listesi haberimizde yer almaktadır. İşte, Galatasaray kadro değeri 2023!

Galatasaray kadro değeri 2023! Galatasaray kadro değeri son transferlerin ardından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Galatasaray'ın kadro değeri hakkında Galatasaray kadro değeri ne kadar, kaç milyon euro merak ediliyor. Peki Galatasaray'ın güncel kadro değeri 2023 yılında ne kadar? GS kadro değeri 2023 listesi haberimizde yer almaktadır. İşte, Galatasaray kadro değeri 2023...

GALATASARAY'IN KADRO DEĞERİ 2023 - 2024

Galatasaray'ın güncel kadro değeri 219.10 milyon eurodur.

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan en değer 5 futbolcunun güncel piyasa değerleri şu şekildedir:

Tetê - 25.00 mil. €

Wilfried Zaha - 22.00 mil. €

Mauro Icardi - 19.00 mil. €

Victor Nelsson - 18.00 mil. €

Hakim Ziyech - 16.00 mil. €

Galatasaray'ın kadrosunda 16'sı yabancı 33 futbolcu bulunmaktadır. Kadronun yaş ortalaması 25.7'dir. Galatasaray kadrosunda bulunan futbolcuların ortalama piyasa değeri ise 6.64 mil. €'dur.

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ise 220.13 milyon euro güncel kadro değeri bulunmaktadır. Bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ın ise kadro değeri 122.85 mil eurodur.