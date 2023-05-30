Galatasaray bugün Ankaragücü'nü 4-1 yendi ve şampiyonluğu garantiledi. Bunun ardından futbol severler, Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu ve kaç yıldızı var 2023? GS toplam kaç şampiyonluğa ulaştı? GS 24. şampiyonluk mu? merak etti. İşte detaylar...

2022-2023 Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın toplam kaç kere şampiyon olduğu merak ediliyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Süper Lig ile ilgili aratılanlar arasında Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu ve kaç yıldızı var 2023? GS toplam kaç şampiyonluğa ulaştı? GS 24. şampiyonluk mu? soruları yer alıyor. İşte ayrıntılar...

2023 ŞAMPİYON KİM OLDU?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray, böylece tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak.

GALATASARAY TOPLAM KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Galatasaray, Süper Lig'de toplamda 23 şampiyonluk kazandı. 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray toplamda 23. şampiyonluğunu kazandı.

GALATASARAY'IN TOPLAM KAÇ YILDIZI VAR?

Galatasaray'ın toplamda 4 yıldızı bulunuyor. 25. şampiyonlukta 5 yıldıza ulaşacak.