Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki ilk 11'i! Galatasaray Göztepe maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Güncelleme:
Galatasaray Göztepe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Göztepe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Göztepe ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Göztepe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ KADROSU İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Süper Lig'in 10. haftasında zirvede yer alan Galatasaray, kendi sahasında Göztepe ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından taraftarının önünde bir galibiyet daha hedefliyor. Ancak bu karşılaşma öncesinde takımda bazı önemli eksikler bulunuyor. Okan Buruk'un planlaması, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle şekillenen kadro yapısına göre belirlenecek.

MAÇ ÖNCESİ GENEL GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla zirvede yer alıyor. Dokuz maçta sekiz galibiyet ve bir beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşısında da üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Takım içindeki motivasyon yüksek, ancak eksikler teknik ekibin planlarını bir miktar etkiliyor. Özellikle orta saha ve savunma hattında yaşanan sıkıntılar, maçın gidişatını belirleyebilir.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde üç önemli eksik bulunuyor.

Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İlkay Gündoğan da kas sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak.

Lucas Torreira, babasının geçirdiği kalp krizi sonrası ülkesine dönmek zorunda kaldı ve Göztepe maçında forma şansı bulamayacak.

Ayrıca Davinson Sánchez sarı kart sınırında bulunuyor. Eğer bu mücadelede kart görürse, bir sonraki hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Bu durum, savunma hattında dikkatli bir oyun anlayışını zorunlu kılıyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Okan Buruk'un Göztepe karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Uğurcan – Sallai – Abdülkerim – Davinson Sánchez – Jakobs – Sane – Lemina – Sara – Yunus – Osimhen – Icardi

Bu diziliş, Galatasaray'ın hem hücumda hem savunmada dengeyi koruma hedefini yansıtıyor. Sane ve Lemina'nın orta sahadaki pres gücü, hücum hattında Osimhen ve Icardi'nin bitiriciliğiyle birleştiğinde, sarı-kırmızılı ekip rakip savunmayı zorlayabilir.

Dilara Yıldız
Gündem
