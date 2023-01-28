Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşmada ilk düdük çaldı. Galatasaray, mücadelede 2-0 öne geçti. Merak edilenler arasında ise Galatasaray'ın golünü kim attı? Galatasaray- Giresunspor golü kim attı? Mertens gol izle! soruları yer aldı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Peki, Galatasaray'ın golünü kim attı? Galatasaray- Giresunspor golü kim attı? Mertens gol izle!

GALATASARAY'IN GOLÜNÜ KİM ATTI?

Galatasaray'ın ilk golünü 45+3'te Mertens atarken 2. gol Dubois tarafından 60. dk'da geldi. Maçın devamında ise 89. dakikada Rashica gol atarken 90+5'te Yunus Akgün gol attı.

MERTENS GOL İZLE!

Galatsaray'ın golünü atan Mertens'in golünü izlemek için maçın ardından BeIN Sports internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.