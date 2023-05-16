Galatasaray'ın golü ofsayt mı, İcardi'nin golü neden iptal edildi (İstanbulspor)?

İstanbulspor Galatasaray maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olman izleyiciler Galatasaray'ın golü ofsayt mı, İcardi'nin golü neden iptal edildi merak etti.

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İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İstanbulspor Galatasaraymaçını takip ediyor veGalatasaray'ın golü ofsayt mı, İcardi'nin golü neden iptal edildi merak etti.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYT MI?

İcardi'nin İstanbulspor'a ilk yarının sonunda attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

VAR yaptığı kontrolle ofsaytı belirleyerek maçın hakemini uyardı ve gol iptal edildi.