Galatasaray'ın golü neden iptal edildi? Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana golü ofsayt mı?
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Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaşıyor. Maçı izleyenler Galatasaray Galatasaray'ın golü neden iptal edildi? Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana golü ofsayt mı sorularının yanıtın araştırdı.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Sporseverler maçı takip ederken Galatasaray'ın golü nedeniptal edildi? Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana golü ofsayt mı araştırdı.
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yalnızca midesinde rahatsızlık var. Uruguaylı futbolcu, sakatlığı bulunmamasına rağmen riske edilmeyecek.
Galatasaray'ın Abdülkerim ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.