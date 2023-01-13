Galatasaray'ın gollerini kim attı? (GOLLERİ İZLE) GS golleri kim attı? Galatasaray Hatayspor golleri izle!
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Spor Toto Süper Lig'te Galatasaray Hatayspor karşısında 4 gol attı. Maçta golleri kimin attığı ve gol videosu merak edildi. Peki, Galatasaray gollerini kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Hatayspor golleri izle! İşte, Galatasaray golü kim attı?
Galatasaray golleri kim attı? Spor Toto Süper Lig'te Galatasaray Hatayspor karşısında 4 gol attı. Maçta golleri kimin attığı ve gol videosu merak edildi. Peki, Galatasaray gollerini kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Hatayspor golleri izle! İşte, Galatasaray golü kim attı? Detaylar...
Galatasaray'ın Hatayspor karşısında gollerini Kerem Aktürkoğlu (9'), Juan Mata (45+4, 45+6), Gomis (76') attı.
Galatasaray - Hatayspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Hatayspor maçı 4-0'lık Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Galatasaray - Hatayspor maçı 13 Ocak 2022 (Cuma) günü oynandı.
Galatasaray - Hatayspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.