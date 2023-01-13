Galatasaray'ın gollerini kim attı? (GOLLERİ İZLE) GS golleri kim attı? Galatasaray Hatayspor golleri izle!

Spor Toto Süper Lig'te Galatasaray Hatayspor karşısında 4 gol attı. Maçta golleri kimin attığı ve gol videosu merak edildi. Peki, Galatasaray gollerini kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Hatayspor golleri izle! İşte, Galatasaray golü kim attı?

Galatasaray golleri kim attı? Spor Toto Süper Lig'te Galatasaray Hatayspor karşısında 4 gol attı. Maçta golleri kimin attığı ve gol videosu merak edildi. Peki, Galatasaray gollerini kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Hatayspor golleri izle! İşte, Galatasaray golü kim attı? Detaylar...

GALATASARAY'IN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Galatasaray'ın Hatayspor karşısında gollerini Kerem Aktürkoğlu (9'), Juan Mata (45+4, 45+6), Gomis (76') attı.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI GOLLERİ İZLE

Galatasaray - Hatayspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Hatayspor maçı 4-0'lık Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray - Hatayspor maçı 13 Ocak 2022 (Cuma) günü oynandı.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray - Hatayspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.